Portogruaro, 77 matricole al nuovo anno del corso di laurea in Infermieristica

25 NOVEMBRE 2021. Domani alle ore 10.00 si celebra l’inaugurazione dell’anno accademico 2021/2022 per il Corso di Laurea in Infermieristica, dell’Università degli Studi di Padova, nella storica sede di Portogruaro. Si tratta del 21mo anno di attività.

Come sede distaccata, l’obiettivo è rispondere nell’ambito locale alla vocazione formativa ed alla tradizione di sviluppo culturale del contesto.

Il Corso di Laurea, fortemente voluto e sostenuto dalla direzione generale dell’ULSS 4 conta annualmente circa 200 studenti iscritti nei tre anni di corso. Complessivamente, i laureati nel totale dei venti anni di attività, dall’a.a. 2003/2004 ad oggi, sono 601 infermieri.

La volontà di mantenere il Corso di Laurea Infermieristica nel territorio del Veneto orientale è legato alla realtà che avere la formazione universitaria rappresenta per l’Ulss4:

uno stimolo formativo per i giovani presenti nel territorio, futuri professionisti, ai quali viene offerto un percorso che non tutte le ULSS possono garantire;

la disponibilità di nuovi giovani professionisti laureati come garanzia di copertura del turn over del personale infermieristico che esce dal mercato del lavoro per pensionamento o altre condizioni;

la progressiva disponibilità di professionisti preparati e motivati che possono essere leva per il cambiamento del nostro sistema sanitario, nella ferma convinzione che questi rappresentino un valore aggiunto ed un’opportunità alla quale non si può rinunciare;

un incentivo per chi già lavora grazie al quotidiano scambio e confronto di idee ed esperienze con gli studenti, nonché un punto di incontro tra studenti, docenti e clinici chiamati anche a gestire i laboratori didattici, luogo di ricerca e produzione di nuove conoscenze e competenze, che trovano applicazione nel contesto lavorativo;

il mantenimento di un significativo collegamento con il territorio e l’implementazione dell’indotto favorendo lo sviluppo del tessuto economico e sociale delle diverse aree comunali.

Nell’anno accademico 2021/2022 gli studenti nuovi immatricolati sono 77 su 127 domande di ammissione alla selezione, di cui il 55% (42 studenti) hanno indicato come 1° scelta il Corso di Laurea in Infermieristica della sede di Portogruaro.

Nei tre anni di corso gli iscritti sono così distribuiti:114 nel I° anno; 52 nel 2° anno; 33 nel 3° anno per un totale complessivo di 199.

La provenienza geografica dei 77 studenti immatricolati, sui 77 programmati, è la seguente:

AreaPortogruaro-S. Donàn. 28 (37%) AreaFriulanan. 13 (17%) AreaTrevigianan. 19 (25%) AreaMestre-Venezian. 8 (11%) AreaPD-VI-BLn. 3 (3%) AreaCentro-Sud-Isolen. 5 (7%)

Anche quest’anno la discussione delle tesi degli studenti della sede portogruarese avverrà nella stessa Portogruaro, in Via Seminario 35, nei giorni 5, 12 e 19 novembre 2021. Nella Sessione Autunnale di novembre 2021, i laureati saranno n. 39, iscritti all’a.a. 2020/2021.

I Laureati degli a.a. 2019/2020 e 2020/2021, risultano tutti occupati in contesti quali: ospedali; case di riposo/residenze assistenziali; cooperative/case di cura private/cliniche private; libera professione. Altri sono impegnati in: formazione post-base (master, laurea magistrale); esperienze lavorative all’estero.