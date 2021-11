San Donà, incontri di musica e parole, tutto pieno per “Giungla Urbana”

25.11.2021 – Già in sold out la data di sabato 27 novembre e solo pochi posti a disposizione per quella di domenica 28 novembre; questo l’ottimo risultato della nuova proposta in termini di rigenerazione urbana curata dall’Amministrazione in collaborazione con il comitato A’ncora ULG.

Nelle due giornate, presso la Corte Leonardo del Centro Culturale si alterneranno talk e djset sui temi della città: ospiti d’eccezione come Max Casacci dei Subsonica, lo scrittore Franco Arminio, Simone d’Antonio, e Ashed Thought regaleranno ai partecipanti due pomeriggi in cui riflessioni e musica si alterneranno senza soluzioni di continuità, offrendo stimoli su più livelli sui temi della città, il paesaggio, l’urbanistica e la musica.

“Un’iniziativa che continua il grande lavoro che stiamo svolgendo per reinterpretare i luoghi del quotidiano partendo dalla riappropriazione degli spazi vuoti o sottoutilizzati, vivendoli in maniera collettiva e con proposte culturalmente impegnate. Un’iniziativa che parte dalle giovani generazioni ma è in grado di parlare a tutti, proprio perché affronta il tema della Città, che è lo spazio in cui il dialogo è gioco forza intergenerazionale” spiega Daniele Terzariol, Assessore alla Rigenerazione Urbana.

“Stiamo inoltre costruendo una nuova proposta per il weekend dell’11 e 12 dicembre che si terrà nella zona pedonale, di fronte a Piazza Indipendenza, in accordo con la programmazione natalizia in arrivo. L’iniziativa, denominata “Salotto urbano, una stanza in città” sarà anch’essa ad accesso libero”.

L’evento “Giungla urbana”, gratuito, prevede l’esibizione di green pass all’entrata.

Sabato e domenica l’apertura porte è dalle 16:30 alle 17:15 e gli eventi termineranno alle ore 20:00

È necessario prenotare al link https://www.eventbrite.it/o/comitato-ancora-33924002295