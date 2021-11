Torpignattara, scoperta bisca clandestina nel retro del bar, poker giochi d’azzardo e tanti contanti

Il blitz della polizia locale in un locale di Torpignattara

Si nascondono nei retrobottega dei negozi ma anche in alcuni appartamenti. Sono le bische clandestine, fenomeno che interessa anche la zona di Torpignattara dove la polizia locale di Roma Capitale ha scoperto un bar dove alcuni cittadini cinesi erano intenti a giocare d’azzardo a poker e “tong-its”, gioco molto diffuso in Oriente.

In particolare sono state le pattuglie del V Gruppo Prenestino, al termine di una prolungata indagine, ad intervenire in un bar di via di Torpignattara che celava un’attività di gioco d’azzardo illegale, perfettamente organizzata. Nel retro del locale gli agenti hanno scovato due stanze con all’interno 7 persone, tutte di nazionalità cinese, dedite a giocare in forma illecita, puntando ingenti somme di denaro. All’arrivo degli agenti i giocatori hanno poi provato a nascondere il denaro sotto ai tavoli, ma non hanno avuto tempo di farlo sparire.

Scattato il sequestro dell’esercizio, oltreché delle carte da gioco, dei dadi con ideogrammi cinesi e delle banconote, pari a diverse centinaia di euro, occultate in alcuni scomparti dei 4 tavolini da gioco, anch’essi posti sotto sequestro. La titolare del bar, una donna di nazionalità cinese di 43 anni, e i sette avventori, al termine degli accertamenti sulla regolarità della loro posizione sul territorio nazionale, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per illeciti connessi all’esercizio abusivo di gioco d’azzardo.

Un fenomeno attenzionato quello del gioco d’azzardo, che già fra gli scorsi mesi di maggio e giugno aveva portato i ‘caschi bianchi‘ a scoprire altri due negozi di Torpignattara dove alcuni cittadini cinesi avevano allestito delle vere e proprie bische clandestine, similari a quella scoperta in via di Torpignattara.