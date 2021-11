Spari al Trullo, 6 colpi esplosi, uomo 43enne gambizzato in strada

Sono sei i bossoli rinvenuti in via Monte Lupo Fiorentino al Trullo.

Sono esplosi 6 colpi di pistola in strada al Trullo. Sono state decine le segnalazioni arrivate al 112 intorno alle 13:00 di oggi, giovedì 25 novembre, che indicavano il rumore di diversi colpi di arma da fuoco in strada da via Monte Lupo Fiorentino, piccola stradina residenziale del quartiere del Municipio Arvalia. Sul posto è quindi intervenuta la polizia che ha trovato riscontro nell’allerta lanciata poco prima, rinvenendo in strada sei bossoli di pistola.

Mentre gli investigatori di polizia acquisivano i primi elementi per ricostruire l’accaduto un uomo si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo con delle ferite di arma da fuoco alle gambe. Ad essere gambizzato un uomo romano di 43 anni che non ha saputo o voluto poi fornire indicazioni agli agenti.

Sul caso indagano gli investigatori del XI Distretto Polizia San Paolo che al momento non escludono nessuna ipotesi, dal regolamento di conti alla pista passionale. Al Trullo per cristallizzare la scena del crimine sono invece intervenuti i poliziotti della scientifica della Questura di Roma a caccia di elementi utili a ricostruire l’accaduto.