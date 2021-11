Spinea, a 91 anni a scuola di telefonino e computer

25.11.2021 – A 91 anni ha frequentato un corso per approfondire l’uso dello smartphone e del computer organizzato dall’Università Popolare di Spinea. Lei è Ida Saccardo, nata il 12 gennaio 1930, diplomata in ragioneria a Bolzano a 19 anni, mamma di tre figlie, e nonna di tre nipoti, ex commerciante con il marito a Spinea.

«La nipote Marta in occasione dell’ultimo compleanno – raccontano Roberto e Fernanda Trevisan coordinatori dell’Università Popolare spinetense – le ha regalato il suo primo smartphone e lei quindi si è iscritta con grande entusiasmo a questo corso per approfondire la conoscenza dell’uso del telefonino, ma anche molto incuriosita dall’uso del computer che vede sempre usare da figlie e nipoti».

«Il corso di alfabetizzazione digitale per anziani a cui ha partecipato la signora Ida – continua Roberto Trevisan – è stato strutturato in 25 ore di lezione, rivolto gratuitamente ad un gruppo di 21 persone over 50 che sono stati guidati alla formazione da un esperto informatico. I corsisti sono stati quindi supportati durante le lezioni da un gruppetto di studenti del Liceo Statale G. Galilei di Dolo, utilizzati come tutor, nell’ambito della specifica convenzione stipulata con la scuola, per l’attività di alternanza Scuola-Lavoro.

L’Università Popolare di Spinea ETS (Ente del Terzo Settore) con questa iniziativa partecipa al progetto In.Tra. (Intergenerational Transfer) dell’U.N.L.A. (Unione Nazionale Lotta Analfabetismo). Il progetto si propone di modificare il flusso informativo che prevede che l’anziano trasferisca il “sapere” al giovane, vuole integrare ciò con i “saperi” che il giovane può sicuramente trasferire all’anziano: lo scambio quindi di esperienze e conoscenze tra giovani e anziani.

Per completare il Progetto l’Università Popolare di Spinea sta organizzando tre seminari di informazione e prevenzione sulla Ludopatia, di due ore ciascuno, che saranno tenuti da uno psicologo. La partecipazione sarà gratuita. Per info : tel. 041 994162 e-mail: upsspinea@libero.it.