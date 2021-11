Tangenziale Catania, tir finisce fuori strada: traffico rallentato

Sono in corso sulla Tangenziale di Catania, poco prima dello svincolo di S.Giovanni Galermo e sulla carreggiata in direzione nord, le operazioni di rimozione di un tir dopo un incidente autonomo avvenuto nella serata di ieri intorno alle 22.

Per cause ancora in fase di accertamento il conducente del grosso mezzo ha perso il controllo ed è sbandato andando a finire fuori strada.

Secondo quanto riferito a noi dagli agenti della Polizia Stradale di Catania, intervenuti sul posto, il conducente è rimasto per fortuna illeso, ma quanto accaduto ha causato un forte rallentamento al traffico.

Sempre secondo quanto detto a noi dagli agenti, la rimozione del grosso mezzo non è stata ancora del tutto portata a termine.

Immagine di repertorio