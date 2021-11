Taranto: Litigano su autobus per una fermata e spunta un coltello

Una lite per futili motivi, scoppiata su un autobus, poteva degenerare provocando serie conseguenze. È accaduto intorno alle 19.00 in via Principe Amedeo con via Pupino a Taranto. Due uomini, un italiano e uno straniero, avrebbero iniziato a litigare per la scelta della fermata: uno dei due avrebbe tirato fuori un coltello puntandolo contro l’altro provocando panico tra i passeggeri. L’autista ha immediatamente fermato la corsa e la lite tra i due è proseguita in strada. Lo stesso conducente dell’autobus è stato costretto alle cure dei sanitari del 118 a causa di un malore: sul posto sono intervenuti anche Carabinieri, Polizia e Polizia Locale.