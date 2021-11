Taranto: Poste Italiane, il 27 novembre sit in di protesta

Il 27 novembre, dalle ore 9,00 alle ore 11,00, all’ingresso della Filiale delle Poste Italiane di Taranto sita sul Lungomare corso Vittorio Emanuele II si terrà un Sit In di protesta. Sarà il culmine dell’azione di lotta intrapreso da SLC CGIL, UIL POSTE, FAILP CISAL e UGL COMUNICAZIONI che si concretizza nello sciopero delle prestazioni straordinarie ed aggiuntive ancora in corso e che avrà fine il 02 Dicembre dopo aver tentato invano un’interlocuzione con l’Azienda in merito ai punti della vertenza a tutela dei lavoratori e della clientela tarantina. I punti della vertenza si riassumono nella carenza e gestione del personale e igiene e sicurezza sui posti di lavoro in ambito sportelleria e recapito. Grazie al lavoro delle segreterie nazionali è stato siglato un accordo che prevede assunzioni e trasformazioni da part time a full time, ma nel territorio tarantino le politiche attive si sono concretizzate in numeri che si contano sulle dita di una mano, nella nostra provincia ci sono quasi 70 famiglie che vivono con uno stipendio part time da almeno un decennio, questo è inaccettabile! I LAVORATORI E I CLIENTI TARANTINI MERITANO RISPETTO! (CS)