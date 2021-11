Tentano di rubare merce all’interno dei centri commerciali Fiumara e L’Aquilone, un arresto e una denuncia

Le pattuglie delle stazioni carabinieri di Genova – Sampierdarena e Bolzaneto, nel corso della giornata di ieri, al termine degli accertamenti scaturiti da due diversi interventi richiesti dagli addetti alla vigilanza interna dei punti vendita Coop e Ipercoop situati rispettivamente all’interno dei centri commerciali Fiumara e L’Aquilone, arrestavano e deferivano per furto aggravato:

un 25 enne genovese, gravato da pregiudizi di polizia, poiché aveva sottratto merce varia dagli scaffali del supermercato Coop per un valore di oltre 100 euro. Il giovane è stato tratto in arresto e verrà giudicato con rito direttissimo questa mattina;

un nomo di 50 anni e una donna di 44 anni residenti in via Jori, entrambi pregiudicati, venivano fermati mentre tentavano di allontanarsi con un carrello della spesa contenente materiale informatico per un valore commerciale di 800 euro circa.

In entrambi i casi la refurtiva è stata recuperata e restituita.