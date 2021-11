Ulss 2, giornata contro la violenza sulle donne, Pronto Soccorso, Suem 118 di Treviso, Centri vaccinali e Punti Tampone si sono tinti di arancione

25.11.2021 – Oggi, 25 novembre, è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Pronto Soccorso, Suem 118 di Treviso, Centri vaccinali e Punti Tampone dell’Ulss 2 si sono tinti di arancione, colore simbolo della giornata, grazie all’iniziativa di medici e infermieri, uniti nella lotta alla violenza di genere. Gli operatori hanno indossato mascherine arancioni con scritto “1522” e applicato sui camici il numero che costituisce il riferimento nazionale antiviolenza e stalking.

Quest’iniziativa di sensibilizzazione si aggiunge alle altre messe in atto dall’Ulss 2 in occasione dell’H-Open Week promossa dall’Osservatorio Onda.

Sempre oggi nei panifici della Marca che hanno esposto la locandina dell’iniziativa è possibile acquistare la pagnotta “Abbraccio”, nata da un’iniziativa del Gruppo Panificatori della provincia di Treviso in collaborazione con l’Ulss 2 e con il patrocinio di Confcommercio Terziario Donna, per sostenere i Centri antiviolenza collegati all’Ulss 2.

Domani, invece, sarà pubblicato sui social e sul sito aziendale il secondo video informativo, dedicato alle modalità di accoglienza delle donne vittime di violenza in Pronto Soccorso, dove è attivo il “Codice Rosa”, che prevede un percorso dedicato volto ad assicurare e garantire la privacy e la messa in sicurezza.

Sabato 27, invece, l’appuntamento è alle 15.20 in via Marconi a Conegliano, per assistere al racconto della storia della panchina rossa, collocata sul posto, e ad una lettura ad opera della compagnia Nugæ. Durante la manifestazione saranno esposte opere d’arte sul tema “Il rispetto della donna” realizzate da artisti locali.

I sei ospedali della Marca resteranno illuminati di arancione fino a domenica 28, giornata conclusiva della H-Open Week.

L’invito che l’Ulss2 vuole rivolgere alle donne è di non tollerare gli abusi e di non giustificare in alcun modo gli uomini che usano violenza: le strutture dell’Ulss (Pronto Soccorso e Consultori), così come i Centri territoriali sono a disposizione per fornire aiuto, consigli e supporto.