Violenza sulle donne, a Catania si brucia la disposizione del Prefetto: “Assurdo vietare cortei oggi”

I fogli con le disposizioni della Prefettura e della Questura prendono fuoco, si inceneriscono rapidamente. Il 25 novembre a Catania.

La “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne” è stata inaugurata dalla manifestazione organizzata dal coordinamento di studentesse “Spine nel fianco”. Un gesto simbolico, quello delle fiamme che distruggono le disposizioni che hanno impedito di raggiungere il Palazzo di Giustizia.

Il corteo è stato limitato a un breve tragitto dal luogo del raduno, piazza Roma.

“Sì, viviamo una società maschilista – dicono in coro Virginia Intelisano e Sara Zuccarello – lo dimostra anche il divieto di manifestare in libertà in una giornata così importante”.