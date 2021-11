Vittoria: Alfredo Vinciguerra (FdI) Presidente del consiglio?

Non inizia proprio sotto i migliori auspici il lavoro del nuovo Consiglio Comunale. L’elezione del presidente e del suo vice è stato il punto all’ordine del giorno della riunione di ieri, riunione che è terminata con un colpo di scena: a risultare eletto, infatti, Alfredo Vinciguerra, di Fratelli d’Italia, esponente dell’opposizione.

Dopo proclami sui social e messaggi di auguri al neo presidente, la doccia fredda: pare che il consigliere scrutatore della votazione non si fosse accorto che alcune schede di voto, inizialmente conteggiate come bianche, riportavano, invece, il nome del consigliere Concetta Fiore che aveva ottenuto un voto in meno rispetto a Vinciguerra. Il nome della Fiore era stato apposto sul retro del foglio e per questo, in un primo momento, non visto e non conteggiato.

Cosa sia successo esattamente non è stato ben chiarito, ma oggi pomeriggio alle 17.30 in via Castelfidardo 108 è stata indetta una conferenza stampa dai consiglieri comunali di Vittoria di Fratelli d’Italia, Diventerà Bellissima e Lega proprio sul tema della elezione del presidente del civico consesso ,per chiarire i fatti accaduti nella seduta di ieri e illustrare la linea che verrà tenuta nella successive riunioni dell’assise cittadina.

“Quello che è andato in scena ieri sera in consiglio – commenta la coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia Monia Cannata – è stato lo psicodramma della coalizione Aiello. Una coalizione che ci consegna un dato politico chiaro e solare: la maggioranza è completamente spaccata e divisa e al primo “scoglio” ha dimostrato la sua inadeguatezza andandosi a schiantare miseramente contro logiche correntizie. Se da un lato c’è stata una opposizione responsabile e compatta dall’altro abbiamo visto una maggioranza divisa e che insegue unicamente la poltrona. Con serietà istituzionale il presidente Vinciguerra – dopo la sua proclamazione e la votazione del vice presidente – ha chiesto il riconteggio e ha addirittura chiesto di votare nuovamente per la presidenza. Richiesta che non è stata accolta dalla maggioranza. Il motivo è ben chiaro: hanno dissidi ancora non sopiti all’interno. Sono certa che il presidente Vinciguerra assolverà con serietà al suo compito e si atterrà alle decisioni che arriveranno dagli organi preposti. La maggioranza invece – conclude Cannata – pensi ad amministrare la città. L’inizio è sconfortante”

Il sindaco di Vittoria Francesco Aiello contesta a viso aperto le votazioni e al grido di “Il Presidente legittimo è CONCETTA FIORE” chiede anche l’intervento della Polizia.

Nell’attesa che si chiarisca la questione, Alfredo Vinciguerra si è autosospeso da Presidente del Consiglio