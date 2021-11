Dopo i tanti episodi dei giorni e delle settimane scorse, ancora un arrestato per spaccio nel Salento. Si tratta, in realtà, di una sentenza arrivata a conclusione di un’indagine e di un processo per dei fatti che si erano consumati il 2 luglio scorso. Mostafà Boudir, 46enne di origine marocchine ma domiciliato a Ruffano, era stato arrestato per spaccio dopo essere stato scoperto con 134 panetti di hashish in auto, per un totale di 13 chili e mezzo di sostanza stupefacente. L’uomo si trovava ai domiciliari da agosto. Oggi è arrivata la sentenza dopo la decisione di Boudir che, davanti al Gip. Sergio Tosi, ha patteggiato per tre anni di reclusione e 30mila euro di multa. Il Giudice per le Indagini Preliminari, inoltre, ha sostituito i domiciliari ai quali era attualmente sottoposto l’imputato, con la misura più leggera dell’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.

Arrestato per spaccio ambulante, i fatti dello scorso luglio

Il 46enne, di professione commerciante ambulante, venne fermato dai militari della Guardia di Finanza lungo la Tangenziale Ovest di Lecce, a bordo di una Golf in prossimità dello svincolo per Gallipoli. Nell’auto, insieme a giocattoli di plastica, formine, secchielli destinati alla vendita in spiaggia da commercio ambulante, Boudir nascondeva pistole, fucili e il grosso quantitativo di droga. L’hashish fu in parte scoperta in auto sul posto ed in parte in caserma dove l’ambulante venne accompagnato. I finanzieri sequestrarono l’auto e tutto il materiale trovato. Il 46enne fu poi arrestato per spaccio e da agosto, come detto, si trovava ai domiciliari.