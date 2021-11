Calatafimi Segesta, al via i lavori sulla Sp 12 finanziati dalla Regione, sono stati consegnati i lavori per la manutenzione straordinaria a Calatafimi Segesta, nel Trapanese, della strada provinciale 12 “Del Busecchio”. Ad aggiudicarsi la gara indetta e finanziata dalla Regione, tramite gli uffici del Genio civile, è stata la Demetra Lavori Srl di Vallelunga Pratameno, con un ribasso del 28,02 per cento su un importo a base d’asta di circa tre milioni di euro. Il tratto di strada interessato dai lavori è quello compreso tra l’abitato del Comune e la strada Bigottia (primo tronco in contrada Sasi) verso la strada statale 119.



«Resta alta la nostra attenzione – sottolinea il presidente della Regione Nello Musumeci – sulla “viabilità secondaria” dell’Isola, abbandonata a se stessa per circa 15 mila chilometri da quando nella scorsa legislatura il governo di centrosinistra decise di “decapitare” le Province, creando di fatto un vuoto gestionale e una profonda crisi di liquidità negli enti intermedi. Continuiamo a farci carico, tuttavia, della sicurezza dei siciliani, pur non avendo alcuna competenza sulle strade provinciali».