Calcio Catania, rinviata assemblea dei soci Sigi a data da destinarsi: ecco il motivo

E’ stata rinviata a data da destinarsi l’assemblea dei soci della Sigi, la società che gestisce il Calcio Catania, prevista per oggi pomeriggio alle 18,30.

La conferma è arrivata a noi dal presidente della Sigi, Giovanni Ferraù, che al momento rimane così in carica come presidente con Gaetano Nicolosi e Giovanni Palma.

La motivazione, come detto dallo stesso Ferraù, sta nel fatto che attualmente si sta discutendo il piano di rilancio da presentare il Tribunale in vista del prossimo 21 dicembre. Il presidente della Sigi ha anche sottolineato come ci sia la volontà compatta di rilanciare da parte dei soci.

