Campionato Regionale Serie D

Brulotto Riotorto – Filattiera Carrarese 3/0 ( 25/8 – 25/14 – 25/14 )

Formazioni:

Brulotto Riotorto: Agostini, Balestracci, Barni, Bianchi, Brunetti, Cappellini, Farruggio, Giuggioli, Noci, Novelli, Saggini, Vallini. 1° Libero Santini, 2° Libero Martelli.

Allenatore Matteo Dalesio

Carrarese: Antiga, Baldini, Gianardi, Giannarelli, Magnani, Natale, Ottolini, Pagani, Romiti, Tesconi, Verona. Libero Lazzarini.

Allenatore Torri Walter.

Arbitro Vagheggini Luca



Che la coppia Riotorto/ Carrarese in vetta alla classifica del Campionato di Serie D Girone C sabato sera fosse destinata a dividersi era palese, qualunque fosse stato il risultato uscito dalla sfida, ma che di fatto non ci fosse stata partita nessuno lo avrebbe pensato.

La vigilia ed il cammino delle due squadre in questo inizio campionato, faceva presagire ad una gara difficile, che avrebbe divertito il pubblico presente ed in parte così è stato ma solamente grazie alla formazione giallorossa con le ospiti travolte dal gioco di Noci e compagne che riuscivano in tutti i fondamentali a surclassare le ospiti.

Una gara perfetta da parte delle atlete di Matteo Dalesio, la migliore vista in questo scorcio di campionato dove è difficile fare una distinzione di merito ma va sottolineata la prova della giovanissima Santini Giada al debutto nel ruolo di libero dove ha dimostrato precisione, posizione e tecnica da veterana sia in ricezione che in fase di difesa e la crescita costante dell’altra giovane Bianchi Sara che dopo l’infortunio alla caviglia che l’ha tenuta ferma per le prime due gare, sta dimostrando di essere ormai un punto fermo della formazione.

Nel primo set in pratica Novelli e compagne sono sempre andate a segno contro la difesa ospite senza mai permettere alle ospiti una reazione tale da compromettere il risultato chiuso 25/9, nei restanti due le ospiti hanno cercato di imprimere un cambio di marcia alla gara senza però mai mettere in discussione la superiorità tecnica delle padrone di casa non andando al di la dei 14 punti a set.



La stessa concentrazione è stata mantenuta da tutte le atlete in campo anche nei restanti set e chi è subentrato in corsa ( Cappellini, Brunetti e Agostini ) ha dato lo stesso contributo in determinazione e concentrazione dimostrando di poter contare in futuro su nuove forze giovani cresciute all’interno della società.

Sara Bianchi anno 2004 da tre anni nella rosa della Serie D

“ Siamo partite con la consapevolezza che fosse una partita importante, quindi fin dall’inizio abbiamo cercato di dare il meglio e di restare concentrate sull’obbiettivo , anche quando la partita ha preso una svolta a nostro favore siamo state brave a mantenere la concentrazione giusta. Questo 3 a 0 ci permette sicuramente di proseguire con maggiore sicurezza nel cammino per la nostra classifica. Ora però subito la testa al prossimo incontro partendo già da martedi e in tutti gli allenamenti perché anche la prossima gara non sarà da sottovalutare. Siamo un bel gruppo e questo ci aiuta molto”