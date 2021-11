Catania-Potenza, l’allenatore Baldini “a tutto campo” su diversi aspetti tecnici e ambientali

Durante la conferenza stampa di oggi a Torre del Grifo in vista della sfida di domani pomeriggio al Massimino contro il Potenza l’allenatore del Catania, Francesco Baldini, ha trattato diversi temi riguardanti la squadra. Innanzitutto i ritorni tra i convocati di Pinto e Piccolo, che hanno recuperato dagli infortuni, ai quali però si aggiungono le defezioni di Provenzano, infortunato dopo la partita contro il Taranto, e dei giovani Frisenna e Bianco. Gli errori commessi contro Foggia e Taranto, secondo il mister sono allenabili e i punti sono fondamentali e non si possono più perdere.

Gli avversari di domani devono essere tenuti d’occhio soprattutto in caso di palla inattiva, vero neo della squadra quest’anno in almeno buona parte dei 26 gol subiti finora. Le prossime quattro partite, compresa quella di domani, che completano il girone d’andata sono fondamentali affinché la squadra dimostri davvero il suo valore.

L’approccio della squadra alle partite è sicuramente migliorato rispetto alle prime difficilissime partite del campionato, secondo l’allenatore rossazzurro, grazie anche alla collaborazione dei calciatori e alla loro voglia di far rotolare il pallone in campo anche in una situazione molto delicata come quella attuale. Grande spazio è stato riservato anche alla gestione di un centrocampista come Maldonado, che in fase di contenimento si è rivelato molto utile, al contrario di quella offensiva, nella quale ha lasciato parecchio desiderare. L’avversario di domani va affrontato con la massima concentrazione, data la sua forte propensione al pressing. Infine è stato riservato uno spazio anche alla valorizzazione dei giovani del vivaio e non solo.