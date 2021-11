Catania, prende a spintoni i poliziotti dopo la lite con una donna: in manette rumeno

Nella tarda serata di ieri, il personale delle Volanti della Polizia di Catania ha arrestato un cittadino di nazionalità serba per resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti, passando nelle vie del centro cittadino, hanno notato tra la via Etnea e la via Sangiuliano un uomo e una donna discutere molto animatamente; pertanto, sono intervenuti per cercare di sedare la lite e placare gli animi dei due.

A seguito dell’intervento degli agenti, l’uomo ha posto in essere una strenua resistenza nei loro confronti, spintonandoli violentemente più volte. A quel punto gli operatori, dopo essere riusciti a bloccare l’uomo, lo hanno arrestato, e dei fatti è stata data notizia al Pubblico Ministero di turno, che ha disposto che l’uomo venisse trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida, prevista per la giornata di domani.

Immagine di repertorio