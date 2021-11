Covid in Puglia, Emiliano: “Mascherine all’aperto è scelta di buon senso”

La situazione Covid in Puglia continua ad essere sotto controllo anche se i casi aumentano e si teme che il tutto possa peggiorare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Restano bassi, comunque, i dati relativi ai decessi, alle ospedalizzazioni e all’occupazione delle terapie intensive; parametri fondamentali per stabilire il colore in cui sarà inserita una Regione italiana. La Puglia, per ora, resta in zona bianca e non rischia la zona gialla. Nel frattempo, però, è cominciata la campagna per la somministrazione delle terze dosi di vaccino e dal 5 dicembre, come in tutta Italia, entrerà in vigore il Green Pass rafforzato. Quest’ultimo, per ora, non prevede l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine all’aperto. Per il Presidente della Regione Michele Emiliano, però, utilizzarle nei luoghi di grande assembramento ed all’aperto, sarebbe una scelta di buon senso.

Covid in Puglia, le dichiarazioni di Emiliano

Il governatore pugliese Michele Emiliano, a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Lum di Casamassima, in Provincia di Bari, si è offerto a rispondere alle domande dei giornalisti anche in tema di Covid in Puglia. Emiliano ha dichiarato: “Qualche sindaco con prudenza sta consigliando di usare le mascherine nei luoghi di forte assembramento e questo mi sembra di buon senso”. Poi il governatore ha aggiunto: “In termini di emergenza sia i Comuni sia le Regioni possono adottare, in caso di peggioramento della situazione epidemiologica con stress ospedaliero, non basta l’aumento dei contagi, delle misure temporanee, però non credo che sussistano i presupposti per interventi puntuali”.