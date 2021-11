Covid, altro boom di nuovi positivi: casi in 19 comuni della provincia di Latina

Continua a salire il numero giornaliero dei nuovi positivi a Latina e provincia. E come accaduto nei giorni scorsi, sono Latina (48 casi) ed Aprilia (38), i centri maggiormente colpiti. Come riportato dal bollettino giornaliero della Asl pontina, non vanno meglio le cose in altri grandi centri come Formia, Sezze e Terracina. Sono 160 i nuovi casi, ieri erano stati 133.

Questa la mappa del contagio odierna: Cisterna di Latina 11, Cori 3, Fondi 6, Formia 10, Itri 4, Minturno 3, Monte San Biagio 2, Norma 1, Pontinia 1, Rocca Massima 1, Sabaudia 3, Sermoneta 2, Sezze 10, Sonnino 2, Sperlonga 1, Spigno Saturnia 1 e Terracina 13.

Non vengono segnalate vittime ma ci sono due nuovi ricoveri per cause del covid nelle strutture sanitarie della Asl pontina. Sono 45 le persone guarite e 2665 le prestazioni vaccinali offerte (222 prime dosi, 386 seconde e 2057 terze).