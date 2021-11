Emergenza criminalità a Vittoria: rapina alla filiale del Monte dei Paschi di Siena

Ma cosa sta succedendo a Vittoria? Dopo sparatorie, inseguimenti, misteriosi esplosioni, atti vandalici, oggi l’ennesimo atto criminale, stavolta ai danni della filiale del Monte dei Paschi di Siena, vicino piazza del Popolo.

La banca, sita in pieno centro, in via Garibaldi angolo via Palestro, è stata oggetto di una rapina intorno alle 14. Per fortuna, non ci sono state gravi conseguenze, a parte il malore di una ragazza che ha richiesto l’intervento del 118.

Notizia in aggiornamento

Foto: Franco Assenza