Forza Italia: grazie a Palombi per l’impegno e la serietà dimostrata

Tenerini (FI): Rispettate le promesse elettorali, nessun attaccamento alle poltrone. Continua l’impegno per Piombino e la provincia

Il coordinatore provinciale di Livorno Chiara Tenerini a nome anche di tutto il coordinamento vuole esprimere il proprio ringraziamento a Gianluigi Palombi per l’impegno garantito in questi anni nel ruolo di assessore all’urbanistica durante i quali abbiamo avuto modo di apprezzarlo per le sue capacità e per il suo senso di responsabilità.



In questi anni Palombi proprio in nome del suo impegno e della sua serietà ha svolto un ruolo prezioso all’interno della Società della Salute Valli Etrusche come vice presidente e come assessore all’urbanistica del Comune di Piombino nel rispetto soprattutto degli impegni presi in campagna elettorale, portando in approvazione la variante Rimateria, il Puc di Baratti e ha dato l’avvio al piano strutturale.



Forza Italia nel segno più alto del rispetto istituzionale ha preso atto serenamente che il percorso dell’assessore Palombi è giunto al suo termine, avendo da sempre come faro e obiettivo primario una politica rivolta alle esigenze dei territori piuttosto che al mantenimento delle poltrone.



Da oggi ancora di più rivolgeremo il nostro impegno verso le esigenze della città e dei Piombinesi portando all’attenzione dell’amministrazione tutte quelle indicazioni per noi utili per una visione e sviluppo futuro del territorio, certi che il sindaco saprà recepire e tradurre le nostre istanze.

Ai neo assessori Luigi Coppola e Vittorio Ceccarelli le nostre congratulazioni per il nuovo incarico e i migliori auguri di buon lavoro. Con l’amico Palombi continueremo il lavoro sui territori sapendo di avere una grande vicinanza di idee ed una comune declinazione valoriale della politica nella sua declinazione più alta.

Chiara Tenerini

Coordinatore provinciale Livorno – Forza Italia