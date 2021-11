Aria gelida in arrivo dalla Siberia: neve forse anche in pianura a Latina e provincia

Un nocciolo artico decisamente freddo è in viaggio verso l’Italia e domenica dovrebbe raggiungere il Lazio.

Come confermato dagli esperti dell’aeronautica militare, domenica anche sulla provincia di Latina dovrebbe abbattersi questo fronte gelido che porterà la neve anche a quote relativamente basse. Non è esclusa qualche nevicata, di debole intensità, anche in pianura, ma di certo non attecchirà. In caso di precipitazioni, però, i rilievi dovrebbero imbiancarsi, almeno quelli intorno ai 1000 metri.

La quota neve dovrebbe abbassarsi, assieme alle temperature, nella giornata di Lunedì, intorno ai 900 metri. Di certo, quindi, quantomeno il monte Semprevisa, che domina la pianura pontina, sfoggerà il suo primo manto bianco stagionale.