Giovedì europeo: Missione compiuta per Lazio e Roma (highlights)

Missione compiuta per la Roma in Conference League. Nella quinta giornata del girone C la squadra di Mourinho travolge 4-0 lo Zorya Luhansk e, in attesa dell’ultima giornata, blinda il secondo posto e conquista il pass almeno per lo spareggio per gli ottavi. All’Olimpico prova di forza dei giallorossi. Perez (15′) sblocca il match, poi Zaniolo (33′) raddoppia e Veretout (40′) sbaglia un rigore. Nella ripresa doppietta di Abraham (46′ e 75′). CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DI ROMA-ZORYA LUHANSK 4-0

Nella 5a giornata del gruppo E di Europa League, la Lazio batte 3-0 la Lokomotiv Mosca e si qualifica per la fase a eliminazione diretta: per evitare gli spareggi e centrare gli ottavi, i biancocelesti ora devono battere il Galatasaray all’Olimpico. Dopo un primo tempo senza troppe emozioni, la gara si decide nel giro di 7′, quando Immobile trasforma due rigori, il primo al 56′ e il secondo al 63′. Tris di Pedro (87′). CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DI LOMOMOTIV MOSKA-LAZIO 0-3