Marigliano, arrestato pusher “creativo”: il paniere sale con ordine e contanti, scende con la droga

Le vie dello spaccio sono infinite e così un 23enne di San Vitaliano si era inventato un metodo “rustico” quanto efficiente per lo spaccio di sostanze stupefacenti.

A Marigliano, in un palazzone del rione “ex legge 219” in via Pontecitra, i militari hanno notato un uomo che entrava nell’androne e, dopo aver contrattato con il pusher all’ultimo piano, ha posizionato la banconota in un paniere caricato su. Dopo aver raccolto l’ordine ed il denaro, il pusher ha calato il paniere con la droga all’interno.

Un trucchetto che non è sfuggito ai carabinieri di Castello di Cisterna che, dopo aver monitorato questo traffico di droga, hanno costeggiato le rampe di scale parallelamente al paniere in risalita.

Il 23enne non ha avuto così via di fuga ed è stato bloccato ed arrestato dai militari. Rinvenuti oltre 60 grammi di crack, 155 euro in contanti ritenuto provento illecito, 3 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Per il pusher si sono aperte le porte del carcere, dove è in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio.