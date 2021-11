Milano: Assegni falsi per acquisti online, arrestato 42enne

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato per truffa un italiano di 42 anni con numerosi precedenti penali. Le indagini sono partite mercoledì 24 novembre, quando un italiano di 47 anni si è presentato presso l’Ufficio Denunce della Questura, riferendo che il 14 novembre aveva messo in vendita sul sito subito.it un orologio Rolex modello GMT MASTER di sua proprietà al prezzo di 22.950 euro: subito dopo, l’uomo aveva iniziato uno scambio di messaggi e telefonate con una persona interessata all’acquisto disponibile a pagare l’orologio con un assegno circolare. Per concludere l’affare, le parti avevano fissato un appuntamento per giovedì 25 novembre, alle 11.30, presso un istituto di credito di viale Famagosta, dove il venditore è titolare di un conto corrente e dove l’orologio era depositato. L’inserzionista, già vittima di truffa in passato, ha deciso di avvisare della compravendita la Polizia di Stato per tutelarsi e per evitare un ulteriore danno. Gli agenti della 7a Sezione Investigativa dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato in flagranza di reato il potenziale acquirente, un italiano di 42 anni con diversi precedenti specifici dal 2018 a oggi, constatando che l’assegno circolare con il quale voleva pagare l’orologio era contraffatto.