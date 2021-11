Mondiali Qatar 2022: Playoff, Mancini ‘È dura, affrontiamo avversari forti’

“E’ dura, affronteremo avversari molto forti – commenta Roberto Mancini a RaiSport dopo il sorteggio di Zurigo, che ha stabilito il quadro dei playoff per il Mondiale in Qatar. Playoff che promuoveranno altre tre nazionali -. Speravamo di non incrociare il Portogallo – continua il ct -, ma anche loro, tra tutte le teste di serie, credo sperassero di non incrociare l’Italia”. Se tutto dovesse andare come da pronostico, l’Italia potrebbe giocarsi l’ultima chance a Lisbona il 29 marzo. E allora servirà,un’impresa per evitare un altro clamoroso fallimento, dopo la mancata qualificazione a Russia 2018. Ma Roberto Mancini è “fiducioso di andare al Mondiale. Soprattutto quando le cose si fanno più difficili. Sarà molto importante avere a disposizione tutti i calciatori per quel periodo. Joao Pedro? E’ un attaccante forte, conosce il nostro calcio, ma vedremo più in là, non ci abbiamo ancora pensato. Chi batterà un eventuale rigore? Intanto vediamo di ottenerne uno, poi uno lo troveremo”.