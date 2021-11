Mondiali Qatar 2022: Sorteggio, Gravina ‘Vincere indipendentemente dal nome dell’avversario’

Ad Antenna Sud le prime dichiarazioni di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, sul sorteggio playoff per i Mondiali in Qatar. L’Italia di Roberto Mancini affronterà la Macedonia del Nord in semifinale, presumibilmente all’Olimpico di Roma, e se dovesse passare il turno se la vedrà con una tra Portogallo o Turchia. Intervista di Gianni Sebastio. CLICCA QUI PER ASCOLTARE LE DICHIARAZIONI DI GABRIELE GRAVINA