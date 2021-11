Dopo gli incidenti che si sono verificati nei giorni scorsi, ancora degli attimi di grande paura in città. Nella mattinata di oggi, infatti, una studentessa è stata investita nel centro di Lecce mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Erano da poco passate le 8.30 del mattino quando, all’altezza della rotatoria situata tra via Maglietta, via Torre del Parco e via Don Minzoni, un’auto, precisamente una Peugeot con alla guida un uomo che stava accompagnando la figlia a scuola, ha investito una ragazza che stava attraversando le strisce pedonali.

Paura in città, studentessa ricoverata in Ospedale

La studentessa è stata immediatamente trasportata all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, non appena è stato lanciato l’allarme del sinistro, dai sanitari del 118 che sono giunti sul posto e, dapprima hanno medicato la giovanissima, poi si sono indirizzati verso il nosocomio leccese per degli accertamenti. Le condizioni della ragazza, per fortuna, non sono sembrate gravi. Tanta paura quindi in città e anche l’intervento degli agenti di Polizia della Questura di Lecce che hanno compiuti i rilievi del caso per stabilire con esattezza i motivi che hanno portato all’incidente.