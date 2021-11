Aumentano i positivi ad Avellino. Il tasso di positività in Irpinia sfiora il 7%

Oggi Avellino finisce sul podio del numero maggiore di tamponi positivi rilevati dall’Asl di Avellino. Infatti l’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.069 tamponi effettuati sono risultate positive al covid, 72 persone, di queste 9 sono ad Avellino.

Il tasso di positività è quindi 6,73%, ovviamente parliamo del rapporto tra positivi e tamponi effettuati. Come raccontiamo ogni volta, non necessariamente, l’incremento di positivi è collegato ad una emergenza, quanto piuttosto alla possibilità di tracciare i positivi e porli in quarantena repentinamente, per evitare che possano far circolare il virus.

Ecco i positivi del giorno

– 2, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

– 4, residenti nel comune di Altavilla Irpina;

– 2, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 2, residenti nel comune di Atripalda;

– 1, residente nel comune di Avella;

– 9, residenti nel comune di Avellino;

– 1, residente nel comune di Caposele;

– 1, residente nel comune di Castelvetere sul Calore;

– 3, residenti nel comune di Cervinara;

– 1, residente nel comune di Cesinali;

– 2, residenti nel comune di Frigento;

– 6, residenti nel comune di Grottaminarda;

– 1, residente nel comune di Guardia Lombardi;

– 1, residente nel comune di Lioni;

– 4, residenti nel comune di Mercogliano;

– 1, residente nel comune di Mirabella Eclano;

– 1, residente nel comune di Monteforte Irpino;

– 5, residenti nel comune di Montella;

– 2, residenti nel comune di Nusco;

– 2, residenti nel comune di Petruro Irpino;

– 1, residente nel comune di Pratola Serra;

– 4, residenti nel comune di San Mango sul Calore;

– 1, residente nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi;

– 5, residenti nel comune di Serino;

– 1, residente nel comune di Solofra;

– 1, residente nel comune di Sorbo Serpico;

– 1, residente nel comune di Sturno;

– 7, residenti nel comune di Teora.

L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.