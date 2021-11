Avella (AV), il comune Irpino con più positivi a covid 19

Con 4 positivi a Covid 19, Avella, in provincia di Avellino, è il comune con il maggior numero di positivi, rilevati dall’Asl di Avellino, in questo giorno di novembre. Ovviamente non ci riferiamo al numero assoluto di positivi, quanto piuttosto ai tamponi effettuati in un solo giorno. E per oggi la città irpina rileva il maggior numero di tamponi positivi.

I positivi del giorno

Infatti l’Azienda Sanitaria Locale comunica su 628 tamponi effettuati sono risultate positive a covid, 29 persone.

Il tasso di positivitò è quindi: 4,62%

Ecco i positivi suddivisi per Comune:

– 2, residenti nel comune di Altavilla Irpina;

– 1, residente nel comune di Atripalda;

– 6, residenti nel comune di Avella;

– 4, residenti nel comune di Avellino;

– 1, residente nel comune di Cervinara;

– 2, residenti nel comune di Frigento;

– 3, residenti nel comune di Grottaminarda;

– 5, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

– 3, residenti nel comune di San Potito Ultra;

– 1, residente nel comune di Solofra;

– 1, residente nel comune di Sperone.

L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.