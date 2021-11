Reggina, Aglietti alla vigilia del match: “Non sarà una battuta d’arresto a farmi cambiare idea sul gioco della squadra”

Sia io che la squadra siamo dispiaciuti su quanto accaduto nel secondo tempo contro la Cremonese. Può succedere ma è una cosa che non deve ricadere.

Il Benevento ha un allenatore nuovo che sta mostrando i propri concetti in campo; parliamo comunque di una formazione molto forte e retrocessa dalla Serie A. Dobbiamo aggredirli fin da subito. Ogni partita può cambiare nel corso della stessa e noi lo sappiamo bene. In questo campionato bisogna rimanere concentrati sull’aspetto psicologico.

Cambierò qualcosa per quanto riguarda la formazione ma non stravolgerò nulla, ho la mia filosofia di gioco e non sarà una battuta di arresto a farmi cambiare idea. Ménez non sarà convocato per un problema fisico, ho il dubbio se mandare in campo Adjapong perchè è un ragazzo che sta dimostrando molto ed ha voglia di giocare.