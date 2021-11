Sampierdarena, litigano in strada e gli punta la pistola in faccia, 2 denunce

Via Canzio, ore 21.10

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un 33enne colombiano per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di farne commercio ed un 28enne senegalese per furto aggravato e lesioni personali aggravate.

Ieri sera le volanti dell’U.P.G. e del Commissariato Cornigliano sono intervenute a Sampierdarena poiché i residenti avevano segnalato una lite in strada tra due soggetti, di cui uno armato di pistola.

Sul posto gli operatori hanno trovato il 33enne con una ferita lacero contusa al capo. Siccome era stato indicato dai cittadini come il possessore della pistola, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione, risultata poi negativa per la ricerca di armi. Nelle sue tasche però nascondeva quasi 5 grammi di cocaina.

Ottenute informazioni utili al riconoscimento dell’altro contendente, le pattuglia hanno monitorato la zona fino al rintraccio del 28enne. Il ragazzo, ha dichiarato agli agenti di aver disarmato il colombiano che aveva cercato di aggredirlo e utilizzato il calcio della pistola per colpirlo alla testa e fuggire. Subito dopo ha estratto la pistola dal giubbotto tenendola con le dita, senza impugnarla, per mostrarla e consegnarla agli agenti in modo palesemente pacifico.

L’arma è risultata essere una scacciacani caricata con cartucce a salve. Il senegalese è stato trovato in possesso anche di 50 euro sporchi di sangue, di uno smartphone e un portafoglio appartenenti al rivale.