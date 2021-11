Saviano in lutto, vola in cielo ad appena 18 anni la giovane Nancy

Un paese intero piange ed è in lutto per la morte di Nancy Strocchia, 18enne di Saviano scomparsa improvvisamente e strappata alla vita per un malore improvviso.

Nulla hanno potuto fare i medici e la notizia rapidamente si è diffusa sui social, lasciando attonita l’intera comunità di Saviano.

Il dirigente scolastico del liceo Rita Levi-Montalcini, la scuola frequentata da Nancy, ha voluto ricordarla così: “Immenso dolore, per un fiore reciso improvvisamente, nel giardino del Liceo R. Levi-Montalcini di Saviano.

Nancy non era solo bellissima, aveva cuore, aveva intelligenza, era innamorata della vita e del suo mondo. Siamo affranti ed increduli, non sappiamo trovare parole per consolare i genitori e la famiglia, non abbiamo frasi per spiegare ai compagni il perché di questa tragedia. Vola alto Nancy, dal cielo più azzurro, ci guarderai sorridendo”.

Al dolore della famiglia si è unito anche il sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli: “Mi unisco all’immenso dolore che ha colpito le famiglie Strocchia e Ambrosino per la perdita della giovane Nancy. Non esistono parole per descrivere un destino così tragico”.