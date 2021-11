Tampone unico al Meyer per Coronavirus e Rsv, Giani: “capacità di innovazione e tensione continua verso la tutela della salute”

“Ecco cos’è l’eccellenza toscana, è capacità di innovazione e tensione continua verso la tutela della salute. E riempie di orgoglio che questo nuovo straordinario risultato della nostra sanità sia a beneficio dei più piccoli”.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commenta così la notizia del tampone unico per scovare Coronavirus e virus respiratorio sinciziale messo a punto dal team del Laboratorio di immunologia dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, diretto dalla professoressa Chiara Azzari. Grazie a questa vera e propria rivoluzione procedurale è possibile isolare immediatamente i casi positivi, attraverso la creazione di percorsi separati che tutelano tutti i piccoli pazienti e le famiglie che si rivolgono all’ospedale. Con un unico tampone viene rilevata contemporaneamente la presenza sia del Coronavirus, sia dell’Rsv, il virus respiratorio sinciziale responsabile dell’epidemia di bronchioliti che sta colpendo tanti piccolissimi e che ha messo a dura prova la capacità di accoglienza di molti ospedali, compreso il pediatrico fiorentino.

“Ai medici e ai tecnici del Meyer va il ringraziamento dell’amministrazione regionale”, prosegue il presidente. “La Toscana dimostra così, concretamente, di essere pronta alle innovazioni, anche organizzative, gestionali e procedurali ed è questa la migliore garanzia per l’ulteriore crescita del sistema sanitario toscano: un obiettivo che è in testa all’agenda politica del governo regionale”.

“Ancora una volta – sono le parole dell’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini – emerge la grande propensione del nostro servizio sanitario ad adattarsi alle necessità che di giorno in giorno emergono, spesso sconosciute fino a poco tempo prima, di fronte alle quali è necessario rispondere con tempestività, flessibilità e creatività, anche innovando i processi in corso d’opera. È una delle grandi lezioni impartite dalla pandemia, di fronte alla quale il nostro sistema sanitario, grazie a tutti i suoi professionisti, ha dimostrato una straordinaria capacità di reazione e resilienza”.

Il virus respiratorio sinciziale è molto aggressivo, soprattutto nei più piccoli e nel primo anno di età. Ha un andamento stagionale, con diffusione più forte nel periodo tra dicembre e marzo. Quest’anno è comparso fin dal mese di ottobre, causando, in questo periodo, un alto numero di ingressi al Pronto soccorso, con un aumento significativo di ricoveri, anche in reparti di terapia intensiva. Il tampone unico realizzato dal Laboratorio del Meyer rende più veloce, più fluido e più facile il percorso di individuazione dei virus e la gestione dei casi positivi. La tempestività dell’informazione è infatti cruciale per garantire maggiore sicurezza e minore diffusione dei virus tra la comunità.