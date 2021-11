Si terrà martedì 30 Novembre 2021, alle ore 18.00, l’Assemblea Pubblica Non è un Paese per genitori organizzata da Arci Bologna al Parco della Montagnola.

L’iniziativa intende aprire un dibattito cittadino attorno ai temi della genitorialità con l’obiettivo di strutturare un percorso aperto ai genitori e alle istituzioni, per contribuire con riflessioni e proposte alla costruzione di politiche di welfare e del lavoro che rispondano ai bisogni dei genitori e di bambine e bambini.

È sempre più evidente, infatti, come sia diventato difficile, se non impossibile, conciliare tempo di lavoro e tempo di cura dei bambini in una società che è mutata radicalmente. D’altro canto se i Nidi, gli Asili e le Scuole Primarie rappresentano ancora oggi un servizio fondamentale per l’infanzia, è al contempo necessario immaginare nuove risposte ai bisogni dei genitori, in particolare delle donne, sulle quali viene ancora troppo spesso scaricato il lavoro di cura.

Quello che ci sentiamo di dire, oggi, è che il nostro non è un Paese per genitori: per tale motivo pensiamo sia importante prendere parola collettivamente ed elaborare richieste, domande e proposte per far sì che l’essere genitori non sia un privilegio per pochi, ma un diritto di tutte e tutti.

L’assemblea di martedì 30, infine, vedrà i contributi di:

– Rossella Vigneri, Presidente Arci Bologna

– Vanessa Niri, Pedagogista, coordinatrice gruppo infanzia e adolescenza Arci Nazionale

– Emmanuele Pavolini, portavoce Alleanza per l’infanzia

Durante l’Assemblea sarà disponibile un’area bimbi presidiata dalle educatrici Arci.

L’accesso sarà consentito solo ai possessori di Green Pass.