Automobilista 18enne morta sulla A10, chiuso tratto ad Albissola, incidente autonomo

Aveva 18 anni, si chiamava Martina Riberti, era originaria di Genova ma viveva a Savona, l’automobilista morta stamani in un incidente stradale sulla A10 nei pressi di Albissola.

La giovane era a bordo di una auto con un amico che è rimasto ferito.

Per cause ancora da accertare l’auto ha sbandato ed è andata a schiantarsi contro l’ingresso di una galleria. A causa dell’incidente, nel tratto tra Albisola e Celle Ligure in direzione di Genova, si è formata una coda di otto chilometri.