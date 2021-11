Campionato Regionale Serie D Robur Massa (10) vs Bar Brulotto Riotorto (15)

Ancora una partita impegnativa per Vallini e compagne che nella settima giornata dovranno vedersela sull’ostico campo della Robur Massa reduce da una ampia vittoria sul campo del Volley Donoratico per 1/3.

Le ragazze del Bar Brulotto Piombino vengono da una serie di belle vittorie, l’ultima in casa contro la Carrarese, ma proprio questo potrebbe nascondere il trabocchetto qualora la gara venisse affrontata senza la necessaria concentrazione e determinazione dimostrata finora.

Proprio gli approcci giusti alle gare hanno permesso che le ragazze di Matteo Dalesio potessero dimostrare sul campo la loro superiorità tecnica e tramutarla in punti pesanti conquistando cinque vittorie su cinque gare e guidare a punteggio pieno la classifica.

Noci e compagne sanno bene che quella di oggi potrebbe essere l’occasione giusta per dare un ulteriore strappo alla classifica approfittando anche del turno di riposo della Carrarese prima inseguitrice delle giallorosse con tre punti di distacco, turno di riposo che le giallorosse hanno già effettuato

Campionato Prima Divisione

Torretta Volley ( 12 ) vs Volley Piombino ( 4 )

Sulla carta si presenta come una gara proibitiva per la formazione guidata da Francesca Adorni quella che la settima giornata riserva al Volley Piombino contro il Torretta Volley primo in classifica in coabitazione con l’altra formazione livornese Immobiliare 2.0

Cappellini e socie dovranno tornare a giocare la bella pallavolo fatta vedere nelle prime giornate di campionato contro Venturina e contro il Volley Livorno e comunque mantenere quella determinazione e concentrazione dimostrata anche nella gara casalinga contro il sei rose Rosignano che tanto sono piaciute al pubblico gialloblu.

Tornare da Livorno con un risultato positivo potrebbe significare aggiungere ossigeno puro alla corsa verso il traguardo che le ragazze di Adorni sono state chiamate a correre.

Campionato territoriale U/14 A

Donoratico Sport (3) vs Piombino (0)

Le due formazioni locali che militano nello stesso girone A, il Piombino e il Riotorto, sono entrambe in trasferta e su campi che non promettono nulla di buono.

Il Piombino di Giacomo Rossi si trasferisce in quel di Donoratico e affronta la locale formazione che lo precede in classifica grazie ad una vittoria 3 a 2 e ad una sconfitta 2 a 3, le gialloblu sono ancora a zero punti ma a loro va riconosciuta una crescita costante che presto porterà anche per loro meritate soddisfazioni. Spagnesi e socie sono determinate a dimostrare che lo zero in classifica non è frutto del gioco espresso e vorranno cancellarlo prima possibile

Bagno Kursaal Grosseto (8) vs Riotorto (3)

L’altra formazione, il Riotorto, avrà un impegno molto più arduo, andare nella tana della capolista e cercare di portare via punti utili per muovere ancora la classifica, dopo la vittoria ottenuta contro le cugine la scorsa settimana.

Quella delle ragazze di Adorni potrebbe sembrare, sulla carta, una impresa folle, ma Tucci e compagne ci hanno sorpreso altre volte e se affronteranno la gara con la determinazione dimostrata nella scorsa stagione potrebbero tornare ad essere le ragazzine terribili che conosciamo.