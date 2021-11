Catania, fuoriuscita acqua dalla circonvallazione: il consigliere Anastasi presenta interrogazione al Comune

Fa ancora parlare di sé la questione relativa al restringimento di carreggiata a causa della presenza di transenne sulla circonvallazione di Catania, precisamente nel tratto in corrispondenza con l’incrocio con via Sebastiano Catania.

Secondo quanto riferito a noi dal consigliere comunale Sebastiano Anastasi, capogruppo di Grande Catania, il problema è uscito fuori dopo le passate giornate di pioggia e la causa della chiusura potrebbe prescindere dalle responsabilità che avrebbero le aziende che si occupano dell’erogazione dell’acqua. Adesso si attende soltanto la risposta da parte del Comune.

“Dopo l’uragano Medicane – ha detto a noi telefonicamente il consigliere Anastasi – sull’asfalto sono spuntate delle buche dalle quali è uscita acqua. Il Comune però è intervenuto mettendo soltanto le transenne e non sappiamo più in generale per il quale da allora quest’acqua fuoriesce. Ho presentato un’interrogazione al Comune, alla Direzione dei Lavori Pubblici e al responsabile del servizio Ufficio Traffico Urbano nella quale sottolineo che c’è un un pericoloso incolonnamento dei mezzi e tale rallentamento si ripercuote sia sul torna indietro verso la zona di Nesima, ma soprattutto in prossimità della megarotatoria di San Nullo. Non si sa chi ha dei sottoservizi, se è la Sidra, la Carcaci o la Manganelli, e non sappiamo se si è veramente rotto un tubo dell’acqua o se per caso sono state le forze delle acque che hanno ruscellato sia in superficie che sottoterra creando possibilmente una sorta di viatico, o una falda che sta buttando fuori acqua. Quello che sta succedendo lo dovrebbe dire l’amministrazione, io non ho notizie. L’interrogazione è recente, loro hanno 30 giorni per rispondere, ma non ho avuto riscontro e per questo ho scritto”.

Si ringrazia Sebastiano Anastasi per l’immagine in evidenza

