Corleone, voragine sulla strada per San Cipirello: dove ha ceduto l’asfalto

Ha ceduto il manto stradale sulla strada provinciale 4 che collega Corleone a San Cipirello. La voragine all’altezza del km 18 è stata causata dal maltempo.

La strada è stata chiusa al traffico per i lavori di manutenzione. Nelle stesse condizioni c’è la Sp 38 che collega Palermo a Belmonte Mezzagno chiusa per la frana che ha danneggiato la galleria Paramassi (nella foto). Ancora la provinciale che collega Caccamo a Roccapalumba dove si è aperta anche lì una voragine ma, in quest’ultimo caso, il traffico viene rallentato per il restringimento di carreggiata.