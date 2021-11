Emergenza Covid-19: sospesa un’attività commerciale

Incrementati i controlli anti-Covid da parte dei Carabinieri del comando provinciale di L’Aquila. Negli ultimi giorni sono stati controllati diversi esercizi commerciali del capoluogo, durante operazioni pianificate congiunte tra i militari della compagnia di L’Aquila e il nucleo ispettorato del lavoro.

In un ristorante i Carabinieri hanno accertato la mancanza di sanificazione periodica degli ambienti di lavoro, la scarsa informazione sulle misure di prevenzione del fenomeno epidemiologico da Covid-19 e l’assenza di contingentazione dei servizi igienici. Nello stesso esercizio pubblico è stato trovato anche un lavoratore irregolare. Al titolare del ristorante sono state quindi contestate sanzioni amministrative per un totale di 6.500 euro ed è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale fino al ripristino delle condizioni previste dalla normativa.

In un bar i militari hanno contestato al titolare sanzioni amministrative pari a 400 euro per non aver effettuato la sanificazione periodica degli ambienti di lavoro e non aver adottato misure atte a contingentare l’accesso agli spazi comuni, sempre in relazione alla normativa anticontagio Covid-19.

Nei prossimi giorni i controlli in ambito anti-Covid saranno incrementati in tutta la provincia.