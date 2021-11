Incidente nel ragusano: Tir perde rimorchio sulla Ragusa – Marina di Ragusa

Paura stamattina sulla Strada Provinciale 25 Ragusa – Marina di Ragusa, all’altezza dell’incrocio per Santa Croce Camerina: un grosso Tir ha perso il rimorchio probabilmente per la rottura del perno della ralla o per un cattivo funzionamento.

Fortunatamente solo tanta paura per il conducente del Tir e per gli automobilisti che in diretta hanno assistito all’incidente. Non sono ancora ben chiare dinamica e cause, ma non si segnalano feriti o danni agli altri veicoli o al manto stradale.