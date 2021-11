Macabra scoperta nel Salento. Ritrovato il cadavere di un uomo su un albero

Ancora un inquietante ritrovamento nel Salento. Su un albero, nella periferia di Lecce, infatti, è stato ritrovato il corpo di un uomo senza vita. La scoperta è stata fatta in una campagna di una proprietà privata che costeggia via San Pietro in Lama. La segnalazione è stata fatta da un passante che ha notato il cadavere in cima ad un albero ed ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Lecce ed i vigili del fuoco che, grazie ad un’autoscala, hanno recuperato il cadavere.

Dai primi riscontri è emerso che si tratti di un individuo di sesso maschile, alto circa 178 centimetri, forse di origine straniera, con addosso scarpe ed abiti di colore scuro. Il cadavere era già in avanzato stato di decomposizione, accelerato probabilmente dal fatto che fosse esposto alle intemperie. Dai primi rilievi l’uomo dovrebbe essere morto non meno di 20 giorni fa. Il corpo, ora, è stato trasferito presso l’obitorio dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.