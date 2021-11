Rai, cancellazione edizione notturna Tgr: Musumeci e i sindacati catanesi sul piede di guerra

Sta facendo parecchio discutere la scelta da parte della Rai di cancellare l’edizione notturna del Tgr, il notiziario regionale condotto dalle sedi regionali della tv di Stato.

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha affermato: “I notiziari, i giornalisti, le sedi regionali della Rai sono i primi presìdi di informazione del Servizio pubblico sul territorio. Nella quotidianità di tutti noi c’è, quasi sempre, l’abitudine di seguire l’ultima edizione del telegiornale, e i suoi aggiornamenti, prima di concludere la giornata. Mi auguro davvero, e sono al fianco dei giornalisti che si oppongono alla soppressione del notiziario della notte, che la Rai investa ulteriormente sulla informazione delle sedi regionali, ribadendo la loro centralità e potenziando, anziché ridurla, una offerta che può avvalersi di tante, validissime professionalità”.

Sulla questione hanno fatto sentire la loro voce anche Carmelo De Caudo, Maurizio Attanasio ed Enza Meli, segretari rispettivamente della Cgil, della Cisl e della Uil di Catania, che hanno puntato anche loro l’attenzione su un’ottica di miglioramento e non di riduzione dell’informazione.

“L’informazione sul territorio è un’esigenza – hanno detto i segretari –, e non può essere depotenziata con un colpo di spugna, soprattutto in un momento storico difficile come quello attuale e in territori spesso complessi come quelli siciliani. La Tgr Rai assicura un servizio pubblico locale di altissima qualità che deve rimanere un saldo punto di riferimento e di certo non subire tagli. Cancellare l’edizione della notte significa azzerare un pezzo di democrazia. Siamo solidali con i giornalisti e con i tecnici della Tgr Sicilia, e in qualità di rappresentanti sindacali che quotidianamente chiedono attenzione alle istanze dei lavoratori, chiediamo che il taglio annunciato non venga effettuato e che anzi il servizio pubblico venga potenziato guardando solo ed esclusivamente alle reali esigenze dei cittadini”.

Fonte immagine: Wikipedia