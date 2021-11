Sava (TA): 36enne arrestato per spaccio di cocaina. Aveva con sé 22 dosi

Un arresto per spaccio di cocaina. I carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Manduria insieme ai loro colleghi del Nucleo Cinofili di Modugno hanno eseguito un mirato controllo alla ricerca di sostanze stupefacenti in un esercizio commerciale a Sava,

Il fiuto del cane antidroga ha subito condotto i militari all’interno di un piccolo vano di servizio dove, dietro uno specchio, sono state rinvenute 22 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per lo smercio.

La successiva perquisizione eseguita nell’abitazione dell’uomo ha consentito di rinvenire un bilancino elettronico di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Sotto sequestro anche 1.500 euro, soldi ritenuti provento dell’attività illecita. Il trentaseienne è stato dichiarato in arresto, e successivamente condotto presso il carcere di Lecce.