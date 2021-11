Truffò un’anziana di Torre del Greco portandole via 1.000 euro, beccato grazie alle immagini di videosorveglianza

In mattinata gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Torre del Greco hanno arrestato un 19enne, sottoponendolo anche alla misura del braccialetto elettronico, per la truffa commessa a danno di due anziani coniugi residenti a Torre del Greco.

Lo scorso 12 maggio, con la scusa di dover consegnare un pacco acquistato dal nipote, il 19enne si fece consegnare dall’anziana donna 1.000 euro.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata e condotte dalla Squadra Investigativa del Commissariato di Torre del Greco, hanno consentito di ricostruire le dinamiche della truffa e di individuare con certezza il colpevole grazie alle immagini di sorveglianza del sistema cittadino.

Sono sempre più frequenti le truffe a danno di anziani ad opera di delinquenti senza scrupoli che sfruttano le loro debolezze. L’ultimo caso risale ad ottobre, quando un’anziana di Piano di Sorrento fu truffata ben 2 volte dallo stesso uomo.

Gli anziani spesso non denunciano per vergogna, invece è necessario denunciare per consentire di raccogliere utili informazioni per arrestare i truffatori sempre più diffusi sul territorio.