Dopo le dichiarazioni di ieri sul buon senso di usare le mascherine all’aperto e sul vaccino anticovid, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, si è vaccinato con la somministrazione della terza dose in mattinata. Il governatore pugliese, contemporaneamente, si è anche sottoposto al vaccino antinfluenzale. Michele Emiliano si è vaccinato negli ambulatori del policlinico di Bari, invitando tutti i pugliesi a fare altrettanto per difendersi dalla quarta ondata di contagi da Covid19. Queste le dichiarazioni di Emiliano sulla terza dose del vaccino anticovid: “Ha preso il via in maniera straordinaria la campagna vaccinale anticovid con terza dose, voglio ringraziare tutti i pugliesi che si stanno vaccinando in massa. E’ fondamentale fare la terza dose per completare la copertura, significa mettersi in sicurezza in vista della quarta ondata che è cominciata in Europa e ha preso piede anche in Italia, cominciando dal Friuli ma arriverà anche da noi. Bisognerà contenere tramite la terza dose gli effetti sugli ospedali, anche per limitare le occasioni di contagio”.

Vaccino anticovid, Emiliano: “A breve in Puglia dose solo su prenotazione”

A margine della somministrazione della terza dose del vaccino anticovid e di quello antinfluenzale, il governatore della Puglia ha anche risposto alle domande dei giornalisti e ha fatto un importante annuncio sulle modalità di accesso agli hub vaccinali e alle relative prenotazioni online. Emiliano annuncia: “Tra qualche giorno sospenderemo in Puglia la possibilità di accesso libero agli hub e cominceremo a vaccinare contro il Covid-19 solo su prenotazione. Stiamo aspettando a sospendere l’attività di libero accesso per dare la possibilità alle prenotazioni di diventare il sistema ordinario di vaccinazione”.