Dal 29 novembre in Toscana è prenotabile la terza dose di vaccino anti Covid-19 per gli over 18

Le somministrazioni della terza dose prenderanno il via mercoledì 1 dicembre.

Dalle 18 di oggi, lunedì 29 novembre, in Toscana sarà possibile prenotare la terza dose di vaccino anti-Covid per tutti gli over 18 (a partire dai 18 anni compiuti) che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da almeno cinque mesi, come da indicazioni della struttura commissariale nazionale.

La comunicazione arriva dalla Regione, che spiega che le prenotazioni potranno essere effettuate sul portale www.prenotavaccino.sanita.toscana.it cliccando sul pulsante “over 18” e le somministrazioni avranno inizio l’1 dicembre.