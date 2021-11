“Acqua, territorio e agricoltura in Sicilia: esigenze e prospettive”: incontro domani alla sala congressi Gelso Bianco

Il futuro e lo sviluppo del comparto agricolo sono legati all’efficienza del sistema irriguo. Nella Sicilia orientale una superficie di 90mila ettari è interessata all’irrigazione a cui si aggiungono i 40mila della Sicilia occidentale.

Per un’analisi su questo tema e il superamento dei problemi aperti, a partire da quelli legati a Consorzi di Bonifica commissariati da anni e in attesa di riforma, la Flai Cgil Sicilia ha organizzato per domani 30 novembre un’occasione di dibattito con la partecipazione di esperti e rappresentanti delle istituzioni. L’appuntamento è alle 9,30 nella Sala congressi Gelso Bianco, al km 3 dell’autostrada A19 Palermo-Catania a Misterbianco ( Catania).

Sul tema “Acqua, territorio e agricoltura in Sicilia: esigenze e prospettive” si confronteranno, dopo l’introduzione di Tonino Russo, segretario generale della Flai Cgil Sicilia, i delegati e commissari dei consorzi di bonifica Sicilia orientale e Sicilia occidentale, docenti universitari, sindacalisti. In programma anche gli interventi di Massimo Gargano, dirigente regionale Anbi (Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari) e dell’assessore regionale all’agricoltura Toni Scilla. Le conclusioni saranno affidate a Tina Balì, segretaria nazionale Flai Cgil.

Immagine di repertorio