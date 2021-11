Catania-Caltagirone, scontro fra auto e autocarro: uomo incastrato tra le lamiere

Paura questa mattina prima delle 8 sulla Strada Statale 417 Catania-Caltagirone per un incidente stradale.

Secondo quanto riferito a noi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, giunti sul posto, precisamente al chilometro 43, all’altezza del Comune di Ramacca (CT), un autocarro e un’automobile si sono scontrati.

Sempre secondo quanto detto a noi dai Vigili del Fuoco, a subire le conseguenze peggiori è stato il conducente dell’auto, un 38enne che è rimasto incastrato tra le lamiere.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri e i sanitari del 118 in elisoccorso. Questi ultimi hanno condotto l’uomo all’ospedale Cannizzaro per le cure immediate. Secondo quanto riferito a noi dall’ufficio stampa dell’ospedale Cannizzaro, l’uomo è giunto in codice rosso, per lui è stato accertato un politrauma e si trova in sala operatoria e le sue condizioni sono abbastanza gravi.

